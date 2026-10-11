Haberler

Kastamonu Tosya'da park halindeki tır Kuruçay'a uçtu, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da park halindeki tır Kuruçay'a uçtu, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde park halindeyken hareket etmeye başlayan saman balyası yüklü tır, Dörtyol mevkiinde yoldan çıkarak Kuruçay'a uçtu. Tırda ve yolda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeyken hareket etmeye başlayan tır, çaya uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan saman balyası yüklü tır, henüz öğrenilemeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan Kuruçay'a uçtu. Tırda ve yolda kimsenin bulunmaması sayesinde olayda yaralanan olmadı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın park halindeyken bir anda ileri gitmeye başladığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek