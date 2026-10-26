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Kastamonu Tosya'da otomobil bariyerlere ve yolcu otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da otomobil bariyerlere ve yolcu otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu Tosya'da otomobil bariyerlere ve yolcu otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda otomobilin önce bariyerlere ardından yolcu otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin önce bariyerlere, ardından yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 37 AEF 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikametteki 29 AU 729 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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