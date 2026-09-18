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Kastamonu Tosya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, 3 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif K. idaresindeki 16 NHL 19 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan N.K., E.S.K. ve Z.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Her yağmur yağdığında böyle kazalarla karşılaşıyoruz

Kavşağın olduğu bölgede sık sık kazaların yaşandığını söyleyen Çaykapı köyü muhtarı Mustafa Çiçek, "Burada her yağmur yağdığında böyle kazalarla karşılaşıyoruz. Açıkçası burası ölüm virajı. Bu bölgedeki tüm kavşaklarda çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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