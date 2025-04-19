Kastamonu-Sinop Karayolunda Kaza: 4 Yaralı
Kastamonu-Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu- Sinop karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç kafa kafa çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan T.G., M.G., M.A. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa