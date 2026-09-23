Kastamonu İnebolu'daki köy yangını kontrol altına alındı, 11 ev yandı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesinde çıkan köy yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Evler birbirine çok yakın olduğu ve yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın etkisi ve coğrafya sebebiyle de çok fazla müdahale imkanı olmadığı için maalesef 11 evimiz yandı" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesi çok sayıda evin yandığı Deresökü köyünde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Vali Meftun Dallı, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Meftun Dallı, yangının kontrol altına alındığını, ancak 11 evin yandığını söyledi.

Vatandaşların yaralarının sarılacağını dile getiren Vali Meftun Dallı, "İnebolu ilçe merkezimize 25 kilometre mesafedeki Deresökü köyümüzde sabah saat 05.00 sularında bir sobadan çıktığı değerlendirilen yangın ihbarı geldi. Saat 05.15 civarında intikal eden ihbar sonrasında itfaiye ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüze ait arazözler, daha sonra da AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planına dahil (TAMP) ekiplerimizin tamamı bölgeye intikal ettiler. Şu an itibarıyla 11 evimiz yanmış durumda. Evler birbirine çok yakın olduğu ve yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın etkisi ve coğrafya sebebiyle de çok fazla müdahale imkanı olmadığı için maalesef 11 evimiz yandı. Köyümüz yaklaşık 20 hane. Çok şükür, can kaybımız, hayvan telafatımız olmadı, buna seviniyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda gidermeye çalışıyoruz. Kızılay'ımız burada, sıcak yemek ikramını yapıyor. Barınmalar için İnebolu ilçe merkezimizde gerekli hazırlıkları arkadaşlarımız yaptı, yapmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçlarını Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfımızla hızlı bir şekilde giderecek. Köyde sürekli kalan 3 vatandaşımız var. Onların 7 hayvanları var. Onların hayvanlarıyla kışı burada geçirebilmeleri için öncelikle köydeki boş evlerden istifade edilerek, gerekiyorsa hayvanlarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ait havyan çadırı kurmak suretiyle kışı rahat geçirmeleri için gereken neyse onu yapacağız. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz hasarla ilgili tespitlerini yapacak. AFAD İl Müdürlüğümüz, burayı genel hayata müessir afet kapsamında değerlendirecek. Yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içerisinde vatandaşlarımızın evleri yapılacak, o mağduriyet de giderilecek. Cana zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. Herkese geçmiş olsun. Allah böyle afetlerden hepimizi, devletimizi esirgesin. Müdahale eden bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangın şu anda kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürülmüş durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı