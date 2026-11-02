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Kastamonu İnebolu'da husumetlisini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu İnebolu'da husumetlisini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Belence köyü yakınlarındaki ormanlık alanda husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla bacaklarından yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda tartıştığı husumetlisini tabancayla yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Belence köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Y.E. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., yanındaki tabancayla A.Ç.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Y.E. ise kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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