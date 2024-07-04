Kastamonu İhsangazi'de Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ekipler helikopter desteği ile yangını söndürmeye çalışıyor.

Olay, dün saat 18.30 civarında Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Cambaz ve Koçcağız köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Gece saatlerine kadar yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüdürülürken, alevler rüzgarın ve arazinin engebeli olması sebebiyle ilerledi. Sabah saatleri itibari ile ekipler yangını söndürmek için dört bir yandan müdahalesini sürdürüyor. Bölgeye bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Hem havadan hem de karadan sürdürülen müdahale ile yangının büyümesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Söndürme çalışmaları ile ile ilgili bilgi veren Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, "İhsangazi ilçesine bağlı Koçcağız ve Cambaz köylerinde yangın devam ediyor. Dün gece bölgeye 3 tane yıldırım düştü. Saat 18.30'de ihbar geldi. 18.45 itibari ile ekipler müdahaleye başladı. Dün akşam 18.45'ten beri müdahale ediyoruz. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekipelerimizin arazöz ve su ikmal tankları ile yangın çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah itibari ile helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz 4 ayrı cepheden müdahale ediyorlar. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Şu anda Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek" dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde 3 farklı alana düşen yıldırım sebebiyle çıkan orman yangınlarından ikisi söndürüldü. - KASTAMONU