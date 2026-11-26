Kastamonu Hanönü'nde traktörüyle kaza yapan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Hanönü'ne bağlı Hocavakıf köyü Sökü mevkisinde traktör kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı ve ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünün Sökü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y., kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.