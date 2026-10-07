Kastamonu Hanönü'de domuz sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu Küreçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümmet K. idaresindeki 37 AET 244 plakalı Volkswagen marka otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı