Haberler

Kastamonu Hanönü'de domuz sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Hanönü'de domuz sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kastamonu-Sinop kara yolu Küreçay köyü mevkiinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada otomobilin çarptığı 9 domuz telef oldu, yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu Küreçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümmet K. idaresindeki 37 AET 244 plakalı Volkswagen marka otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan Haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

Şebnem Bursalı Aksoy'dan Cemil Tugay açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Rusya-Ukrayna arasında savaş alevleniyor: Bir gecede 20 kişi öldü

Savaş gittikçe alevleniyor! Bir gecede 20 kişi öldü
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

G.Saray Divanı'nda gündeme bomba gibi düştü: 860 milyon euro borç var
Fon krizinde tasfiye süreci başlıyor: 1 milyon liraya kadar ara ödeme

Fon krizinde tasfiye süreci başlıyor: 1 milyon liraya kadar ara ödeme
Belediyeyi çiftliğe çevirmişler! Rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasında

Uyanık vatandaş, kirli rüşvet ağını böyle kaydetti

Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı

Yeni kararın ardından Azerbaycan'dan ilk görüntüler