Kastamonu haberleri! Bucha'da vurulan araç Berlin'de sergileniyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentindeki saldırılarının hedefi olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergilenmeye başladı. Proje dahilinde savaşın korkunç ve acı yönünün gösterilmesi hedefleniyor.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha'da savaş sırasında Rus askerlerinin hedefi olduktan sonra yanan ve içinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bir araç, Almanya'nın başkenti Berlin'in en işlek caddelerinden Kurfürstendamm'daki George-Grosz-Platz Meydanı'nda sergilenmeye başladı. Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nde görevli Andriy Radnyuk tarafından başlatılan "Das Testament von Butscha" (Bucha'nın Vasiyeti) adlı proje çerçevesinde Almanlara ve Avrupa toplumuna savaşın gerçekliğinin gösterilmesi, savaşın uzakta olmadığının hatırlatılması ve Ukraynalıların verdiği yaşam mücadelesinin anlatılması hedefleniyor. Aracın her iki tarafına bilgi panosu yerleştirilirken, Ukraynalı savaş mağdurları için de bir bağış kutusu konuldu. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk serginin "savaşın bitmediğinin bir sembolü" olarak durması gerektiğini söyleyerek, "Bu araba, bu savaşın vahşetinde azalma olmadığının bir hatırlatıcısı olmalı" dedi.

Berlin'e getirilen araçta, Bucha'dan kaçmak isteyen 53 yaşındaki Tamila Mishchenko, 14 yaşındaki kızı Hanna ve Zhanna Kameneva ile Maria Ilchuk hayatını kaybetmişti.

Araca yoğun ilgi

Hurdaya dönen ve savaşın acı yüzünü hatırlatan araca ilgi de büyük oldu. Meydandan geçenler aracı dikkatlice incelerken, bilgi panosunda yer alan yazıyı okudu. Bazı ziyaretçilerin ise aracın etrafına çiçek ve oyuncaklar koyduğu görüldü. Aracın turistik cadde Kurfürstendamm'ın düzenli çevresiyle tezat bir görüntü oluşturması, insanları savaşın gerçekliği ile yüz yüze getiriyor.

Serginin 15 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor. - BERLİN