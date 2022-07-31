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Kastamonu haberleri | Hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Kastamonu gelişmesine göre Hafif ticari araç alevlere teslim oldu Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede hafif ticari aracı sardı Afyonkarahisar'da seyir halinde hafif ticari araçta yangın çıktı.

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Hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede hafif ticari aracı sardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da seyir halinde hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç yangın sonrası hurdaya dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın bakımlarını yapan ve birkaç parçasını değiştiren oto tamircisi Y.K., ardından aracı test etmek için karayoluna çıktı. Bir süre araçla ilerleyen Y.K., Şuhut OSB yakınlarına geldiği esnada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Y.K., aracı yol kenarına park edip ardından Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - 3. Sayfa

Karahisar İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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