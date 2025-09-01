Kastamonu'daki Orman Yangını Karabük'e Yaklaşıyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinden rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı köylerin sınırına dayandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buradan hızla yayılan yangın Şiringüney köyü mevkiine kadar ilerlerken, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde müdahalesi sürüyor.

7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına dayandı.

Geceyi aydınlatan alevlere müdahale devam ediyor. - KARABÜK