Kastamonu'daki Orman Yangını Karabük'e Yaklaşıyor

Kastamonu'daki Orman Yangını Karabük'e Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı köylere ulaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinden rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı köylerin sınırına dayandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buradan hızla yayılan yangın Şiringüney köyü mevkiine kadar ilerlerken, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde müdahalesi sürüyor.

7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırına dayandı.

Geceyi aydınlatan alevlere müdahale devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.