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Kastamonu Daday'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev ve 2 Ahır Yanarak Kül Oldu

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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Daday ilçesi Değirmencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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