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Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti

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Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurdunun 8'inci katından düşen 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da il merkezinde bulunan yurdun 8'inci katından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, 8'inci kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yurtta kalan öğrencilerin ihbarıyla ola yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak düştüğü yerde müdahale edilen Yusuf Seyrek, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyrek kurtarılamadı. Meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri, yurtta güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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