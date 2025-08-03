Kastamonu'da Yolculuk Sırasında Hayatını Kaybeden 76 Yaşındaki Adam

Kastamonu'da Yolculuk Sırasında Hayatını Kaybeden 76 Yaşındaki Adam
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Kastamonu'da camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Kemal Çelik'e otomobil çarptı. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Çelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralanan 76 yaşındaki adam, yaklaşık 1 aydır süren yaşam savaşına yenik düştü.

Olay, 4 Temmuz tarihinde Santapark Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kıldığı camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Çelik'e (76) hızla gelen otomobil çarptı. Kazanın ardındanKastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır tedavi gören Kemal Çelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kemal Çelik'in cenazesinin ikindi namazına müteakiben Daday ilçesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Daday ilçesi Kavakyayla köyünde defnedileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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