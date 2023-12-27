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Yem karma makinasına düşen çoban hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu çoban, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayarak yem karma makinesine düştü ve feci şekilde hayatını kaybetti.

ÜZERİNE ÇIKTIĞI BALYA KAYDI

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Kastamonu Güvenlik Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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