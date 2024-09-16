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Kastamonu'da Yaşlı Çiftin Aracı Kundaklandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı bir çiftin otomobili, uyudukları sırada kundaklandı. Olayın ardından çift büyük bir korku yaşadı ve yetkililere ihbarda bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşlı çiftin otomobili uyudukları sırada kundaklandı, evlerinin taşlandı. Sesleri duyunca uyanan çift büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Olay, 12 Eylül'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yukarı Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Necmettin (70) ve Zehra (65) Siriş, gece uyurken evlerinin camı taş atılarak kırıldı. Sesi duyunca uyanan çift korku ile dışarı çıktı. Çift, park halindeki otomobillerinin ateşe verildiğini ve camlarının kırıldığını gördü. Kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan çift durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile otomobildeki yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan çift, otomobilin kırılan camlarını ve yanan tavanını tamir ettirdi. Yaşanan olayla ilgili konuşan çift, tekrar aynı olayın yaşanmasından korktuklarını söyledi.

"Aracın benzin deposuna alevlerin ulaşmasına çok az kalmıştı"

Necmettin Siriş, büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Sabah namaz kıldım. Daha sonra tekrar uyumak için yatağa girdim. Saat 05.00 sıralarında bir ses geldi. Sesi duyunca yataktan fırladık. 'Kim o' diye bağırdık, kimse yoktu. El feneri ile dışarı çıktım. Aracın üzerindeki brandanın yandığını gördüm. Aracın camları kırılmıştı. Aracın benzin deposuna alevlerin ulaşmasına çok az kalmıştı. Mazallah bomba gibi patlardı" dedi.

"Yapanın bulunmasını istiyoruz"

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını isteyen Zehra Siriş ise, "Sesleri duyunca hemen uyandık. Eşim dışarı çıktı. Ben korkuyla çıkamadım, biraz bekledikten sonra çıktım. Arabanın üzeri yanmıştı. Branda da erimişti. Biz yapanın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Politika 3-sayfa İnebolu

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