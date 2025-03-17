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Kastamonu'da Yangın: Üç Ev ve Çok Sayıda Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: Üç Ev ve Çok Sayıda Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 evi, 6 ahırı, 9 samanlığı ve 2 ambarı kül etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıktığı tahmin edilen yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve ahırlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evleri de sardı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında Mehmet Tekin, Ziya Tekin ve Rasim Kaya'ya ait 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının sebebinin belli olmadığını söyleyen Bozarmut Muhtarı Nuh Tekin, "Yangın ahırdan başladı. Biz yangın çıktığı esnada çarşıdaydık. Yangını duyup gelene kadar her yer yanmış. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Belirli bir sebebi yok. Şu anda 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yandı. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü sayılır. Çevreye sirayet etme durumu yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ambarlar kış mevsimi olduğu için doluydu. Samanlıklarda saman vardı. Hayvanların yiyecekleri vardı, hepsi yandı" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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