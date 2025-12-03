Haberler

Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı
Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı
Güncelleme:
Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev tamamen küle döndü.

  • Kastamonu'nun Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
  • Yangında ev kullanılamaz hale geldi ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

İKİ KATLI AHŞAP EVDE YANGIN

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
