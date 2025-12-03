Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı
Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
İKİ KATLI AHŞAP EVDE YANGIN
Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ
Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa