Kastamonu'da Yangın: İki Ev ve İki Samanlık Küle Döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında bir eve ait iki ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olay, Araç ilçesi Bahçeçik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hüseyin Balkaç'a ait evde, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aynı kişiye ait olan ev ile samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında iki ev ile iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
