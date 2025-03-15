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Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi, İki Hayvan Telef Oldu

Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi, İki Hayvan Telef Oldu
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın, iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirirken, iki büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, iki büyükbaş hayvan da telef oldu.

Olay, Abana ilçesi Altıkulaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine Abana ve Bozkurt ilçelerinden itfaiye ve oran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan da telef olurken, bir büyükbaş hayvan da komşular tarafından kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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