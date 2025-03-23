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Kastamonu'da Yangın: 2 Ev, 2 Depo ve 1 Araç Yandı

Kastamonu'da Yangın: 2 Ev, 2 Depo ve 1 Araç Yandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 depo ve 1 araç zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 2 ev, 2 depo ve 1 araç yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Özdemir'e ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın İhsan Çetin'e ait eve, 1 araç ve depo olarak kullanılan 2 yapıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 2 ev, 2 depo ve 1 araç kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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