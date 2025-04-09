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Kastamonu'da Yanan Evde Sahibiyle İlgili Ceset Bulundu

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Kastamonu'da bir evde çıkan yangında bulunan yanmış cesedin, ev sahibi Turgut Çelik'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yanan evde cesedi bulunan şahsın kimliği tespit edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yanmış halde bulunan cesedin evin sahibine ait olduğu belirlendi.

Olay, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Çelik'e ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler, evin koridorunda kimliği henüz tespit edilemeyen ceset buldu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın çıkan evde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptıkları incelemeler neticesinde cesedin evin sahibi olan Turgut Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in yaklaşık 1 ay önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden emekli olduğu ve zaman zaman Esentepe Mahallesinde bulunan evine vakit geçirmek için geldiği öğrenildi.

Evdeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çelik'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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