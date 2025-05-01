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Kastamonu'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Murat Çorbacı, komşuları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Çorbacı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde Yeniboyundurçak köyünde yalnız yaşayan 2 çocuk babası 60 yaşındaki Murat Çorbacı'dan iki gündür haber alamayan komşuları, evin camından baktıklarında adamın hareketsiz halde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Çorbacı'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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