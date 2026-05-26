Virajı alamayan otomobil, kaldırımda ağaca çarptı

Kastamonu'da il merkezinde virajı alamayan otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde K.Ç. (59) idaresindeki 37 SF 233 plakalı Opel marka otomobil, virajı alamayarak sürüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü K.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

