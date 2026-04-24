Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 12'şer yıl hapis

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.B.Ç., H.A. ve N.İ.'ye yönelik 18 Mart 2025 tarihinde operasyon düzenlendi. Uzun takip neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yolcu olarak bindikleri taksiden indikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 24,53 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai, 3,42 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 5 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. tutuklandı.

Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların birlikte hareket ederek fikir ve eylem birliği içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıklarının anlaşıldığını belirterek, ilgili suçtan cezalandırılmalarını talep eti.

Son kez duruşmada savunma yapan sanık N.İ., "Benim sanıklarla hiçbir ilişkim olmadı. Ben ve çocuklarım çok mağdur oldular. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Ben kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım" dedi.

Tanıkların ifadelerine karşı diyeceği bir şey olmadığını belirten sanık N.Ç. de, "Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Ben uyuşturucu madde satmadım" diye konuştu.

Tutuklu sanık H.A. ise uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, uyuşturucu satmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.P. ise H.A. ile birlikte kullanmak için metamfetamin aldıklarını, daha sonra polise yakalandıklarını söyledi.

Avukat savunmalarını da dinledikten sonra kararını açıklamayan mahkeme heyeti, M.B.C., H.A. ve N.İ.'nin 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 125'er bin TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
