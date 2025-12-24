Haberler

Kastamonu'da binlerce hap ve uyuşturucuyla yakalanan şahsın yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Tutuklu sanık F.D., davada pişman olduğunu ve tahliye talebinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kastamonu'da 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanık, pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Mayıs ayında Kastamonu-Tosya karayolu Elyakut köyü mevkiinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. F.K. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D., tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde F.D. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın kişisel kullanımın çok üzerinde çeşitli madde yakalanmasından ötürü uyuşturucu ticareti suçu oluştuğundan 15 ila 25 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık F.D. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, İstanbul'dan getirilen uyuşturucuyu kendisinin sadece muhafaza ettiğini ve paketlerin içerisinde ne olduğunu dahi bilmediğini söyleyedi. F.D. savunmasında, "İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilen uyuşturucu maddeyi burada ben teslim aldım. Buradan da eve götürürken yakalandım. Bu suçu işlediğimden ötürü pişmanım, zor durumda kaldım. Benim evde yaşlı annem var. Annemin sağlık sorunları var. Mümkünse annemin tedavisi için tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mütalaaya karşı süre talebinde bulunan sanık F.D.'nin avukatı ise, "İstanbul'dan Kastamonu'ya bu uyuşturucuyu getiren insanlar var. Bunların öncelikle tespit edilmesi gerekiyor. Müvekkilimiz yakalandığında kollukta ve savcılıkta susma hakkını kullanmıştır. Bunu da tehdit edildiğinden ötürü susma hakkını kullandığını düşünüyoruz. Kastamonu tarihinde en fazla madde yakalanan bu dosyada, savcılığın yeteri kadar araştırma yapmadan ve suçluları ortaya çıkarmadan mütalaa vermesi kabul edilebilir gibi değil. Bu sebeplerde mütalaaya karşı süre talebimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, savunmaların dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
