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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir şüphelinin üst aramasında bir miktar skunk, ecstasy ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen ortak ve koordineli çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın yapılan üst aramasında, bir miktar skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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