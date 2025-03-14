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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan İ.Y. isimli şahsa ait Taşköprü ilçesindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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