Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan İ.Y. isimli şahsa ait Taşköprü ilçesindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU