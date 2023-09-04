Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışırken yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde il dışından temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışırken G.C. isimli şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan G.C., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU