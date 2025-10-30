Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılana aramada, bin 56 adet sentetik ecza hapı ve metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Ş.C.B ile S.S. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada bin 56 adet sentetik ecza hapı ve 0,09 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU