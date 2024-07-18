Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerince Araç, Cide ve Seydiler'de yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde K.Ç. ve V.N. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cide ilçesinde da Ş.K. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada kenevir bitkisi, kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Seydiler ilçesinde ise Z.K. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 245 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU