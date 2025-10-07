Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, metamfetamin, bonzai hammaddesi, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde, 5 gram metamfetamin, 37 gram bonzai hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu ve SIM kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 240 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
