Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde, 5 gram metamfetamin, 37 gram bonzai hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu ve SIM kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 240 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU