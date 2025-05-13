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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
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Kastamonu'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı. Ele geçirilenler arasında metamfetamin, reçeteli haplar ve esrar bulunuyor.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2,29 gram metamfetamin maddesi, 54 adet reçeteye tabii hap, bir miktar esrar maddesi ile 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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