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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 kişi gözaltına alındı. Cide ve Taşköprü ilçelerinde yapılan aramalarda skunk maddesi, kenevir bitkileri ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cide ilçesinde A.T., H.K., H.K., Y.K. ve M.G. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 60 gram skunk maddesi, 43 kök skunk bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Taşköprü ilçesinde de T.B. isimli şahsın ikamet ve tarlasında yapılan aramada 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince T.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu kastamonu Politika Taşköprü Jandarma Güvenlik 3-sayfa Kenevir Hukuk Cide

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