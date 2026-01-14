Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde belirlenen 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa