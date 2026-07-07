Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin 29 Haziran-6 Temmuz arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 29 Haziran-6 Temmuz arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 34 adet sentetik ecza hapı, 163 kök kenevir bitkisi, 142 gram kannabinoid katkılı tütün, 15 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K., S.Ç. ve A.E. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş! Acılı anne: Evime patates almak haram

Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü

Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek

'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama