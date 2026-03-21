Kastamonu'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonı: 3 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 0,57 gram bonzai, 3,81 gram metamfetamin, 150 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı