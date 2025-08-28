Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, A.S. ve S.K. isimli 2 şüpheli tutuklandı. Araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 14,19 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, A.S. ve S.K. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, 14,19 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
