Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Tosya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 2 ayrı ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 bin 90 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hapı, 11,09 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ile 6,67 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 843 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

