Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 20 gram metamfetamin, 5 adet şişe halinde 90 mililitre sıvı sentetik kannabinoid katkı maddesi, 500 kullanımlık kannabinoid sıvı madde emdirilmiş 4 adet nemli kıvamda peçete parçası, 190 adet makarona doldurulmuş halde 95 gram kannabinoid katkılı tütün maddesi, 3 adet fişek halinde 5 gram kannabinoid katkılı tütün maddesi, 1 paket tütün sarma kağıdı, 5 adet cep telefonu ve 6 adet SIM kartı, 1 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Y.Ç., E.A., E.S., R.O. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU