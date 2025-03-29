Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda A.H.A., A.Ç. ve E.K. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 220 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen E.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU