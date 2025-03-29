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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ayrıca önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda A.H.A., A.Ç. ve E.K. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 220 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen E.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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