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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada bonzai, sentetik kannabinoid ve ecstasy gibi maddeler ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 23,41 gram bonzai, 67,35 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, 61,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 4 adet ecstasy maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet üretimde kullanıldığı değerlendirilen aseton, 3 adet elektronik sigara likidi, 8 bin 530 TL nakit para ile çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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