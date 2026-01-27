Haberler

Uyuşturucuyla yakalanan sanık: "Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım"

Uyuşturucuyla yakalanan sanık: 'Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım'
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir motosiklette uyuşturucu madde bulunan U.K., hakim karşısında ağrılarını dindirmek için uyuşturucu kullandığını ifade etti. İkametinde yapılan aramada ayrıca yüksek miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosiklette uyuşturucu maddeyle yakalanan sanık, hakim karşısında yaptığı savunmada ağrılarına iyi geldiği için uyuşturucu madde kullandığını söyledi.

Olay, 7 Ekim 2025 tarihinde Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan U.K.'nin üzerinde ve kullandığı motosiklette arama yapıldı. Aramalarda 16,81 gram ile 0,66 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine U.K.'nin ikametinde de yapılan aramada 138 gram amfetamin sıkılı tütün, 120,79 gram sentetik kannabinoid, 1 adet saksıya dikili vaziyette kök kenevir bitkisi, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve tutuklanan U.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Davanın ilk celsesinde sanık U.K. ve avukat hazır bulundu.

"Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım"

Savunma yapan U.K., "Ben, iki senedir uyuşturucu kullanıyorum. Rahatsızlıklarım var. Daha önce reçeteli haplar da kullandım, ancak ağrılarıma fayda sağlamadı. Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanmaktayım. Üzerimde çıkan uyuşturucu madde bana aittir, ancak ikametimde yapılan aramada bulunan uyuşturucu madde bana ait değildir. Uyuşturucu maddeyi M.K.'den yakalandığım günün bir gün öncesinde almıştım. M.K., benden 15 bin lira borç para istedi. Bende olmadığı için akrabamdan istedim. 'Parayı bana iade edeceksen verebilirim' dedim, o da 'veririm' dedi. Yaklaşık iki gün sonra bana 'senin bağ evine gidelim' dedi. Uyuşturucu maddeyi bağ evine M.K. getirdi ve benim dolabıma koydu. '15 bin lirayı ödeyince alırım' dedi. Üzerimde yakalanan kısım bana verdiği ve bana ait olan kısımdır. Bağ evinde bulunan uyuşturucu madde M.K.'ye aittir. Beni M.K.'nin şikayet ettiğini düşünüyorum. Ben ticaret suçunu işlemedim, içiciyim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
