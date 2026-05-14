Üniversite öğrencisi yarı çıplak ikinci kattan atladı: Araştırma görevlisi tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da yarı çıplak halde evin penceresinden atlayan üniversite öğrencisi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araştırma görevlisi, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde olduğu öğrenilen A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.'nin ifadesinde daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını söylediği öğrenildi. A.D. "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
