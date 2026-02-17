Haberler

Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesine bağlı Gökbelen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

