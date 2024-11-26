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Kastamonu'da Uçurumdan Düşen Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Kastamonu'da Uçurumdan Düşen Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, virajı alamayarak uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü Nejdet Ercan, 25 metre sürüklendikten sonra yara almadan kurtuldu. Sürücü, cep telefonu olmadan yürüyerek akaryakıt istasyonuna giderek yardım çağırdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobili ile uçurumdan uçan ve yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Cide-İnebolu karayolu Sarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nejdet Ercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Uçurumdan uçan otomobil yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yanında cep telefonu bulunmayan sürücü, yürüyerek gittiği akaryakıt istasyonunda görevlilerin cep telefonunu kullanarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri otomobilde gerekli kontrolleri yaptı. Otomobilin düştüğü yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Kaza anını anlatan, Nejdet Ercan, "Moralim biraz bozuktu, virajı alamadım. Daha sonra olay oldu. Aşağıda bir yol olduğunu görünce oradan anayola çıktım. Gece olduğu için araba da geçmiyordu. Daha sonra yürüyerek akaryakıt istasyonuna gittim. Oradaki arkadaşların telefonu ile polisi aradım. Yaralı olup olmadığını sordu" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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