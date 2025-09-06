Haberler

Kastamonu'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde seyir halindeki bir traktör devrildi, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi.

Kaza, Azdavay ilçesi Taşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
