Kastamonu'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Azdavay ilçesi Taşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU