Haberler

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu sınırında Akgeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karaca (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu. Kazada sürücü, takla atan ve ters duran aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karaca'nın cenazesi, araçtan çıkartılarak Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Karaca'nın Bartın'ın Ulus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Kastamonu'da orman kesim işlerinde çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Uyuşturucu soruşturmasında 25 yıl ceza! Kimliği şoke etti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Aylardır beklenen müjde sonunda geldi