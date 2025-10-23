Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazası: Minibüs Sürücüsü Tutuklandı

Kastamonu İhsangazi'de yol kenarında bulunan cesedin trafik kazası sonucu olduğu belirlendi. Olayla ilgili minibüs sürücüsü M.Ö. tutuklandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, olay yerinde bulunan kırık far parçası ve 230 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle aydınlatıldı. Polisin titiz çalışması sonucu olayın trafik kazası olduğu belirlenirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Ekim'de İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular köyü mevkiinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında cesedi bulunan İbrahim Çakal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Olay yerinde kırık far parçalarını bulan polis ekipleri, kaza bölgesine 10 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. 230 saatlik kamera kaydını titizlikle değerlendiren ekipler, 13 araç arasından şüpheli olan minibüsü tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Bartın'da aracını tamir ettirdiği belirlenen M.Ö.'nün kazaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, Bartın'da yakalanarak Kastamonu'ya getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

